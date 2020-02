Belgische zwemploeg "neemt geen risico's" en keert vroeger terug uit Tenerife

Sinds begin deze week is het eiland in de ban van het coronavirus, nadat dinsdag een hotel in quarantaine was gegaan. Een Italiaanse toerist die er verbleef zou drager zijn van het virus.

Het Belgische zwemteam, met onder meer Pieter Timmers, is momenteel op trainingskamp op Tenerife. Het team bereidt er zich voor op het aankomende EK in Boedapest, dat in mei plaatsvindt.

Gaastra: "Als ons hotel ook in quarantaine zou geplaatst worden, is dat een heel groot probleem"

De Belgische zwemmers verblijven in het hotel vlak naast het afgesloten hotel. Sporza belde met Ronald Gaastra, zwemcoach van het nationale team, om poolshoogte te nemen over de situatie ter plaatse.



"We hebben zelf erg weinig informatie", opent Gaastra. "Het enige wat we weten is wat we op websites kunnen lezen. We weten dat er mensen besmet zijn en dat het hotel in quarantaine is."



De zwemploeg voelt dan ook dat de bezorgdheid in de regio toeneemt. "We merken wel dat er wat onrust is, veel mensen proberen ook het eiland te verlaten. Een Franse zwemploeg die hier ook zit, zal geen risico's nemen en zal morgen naar huis vertrekken", vertelt Gaastra.