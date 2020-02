Belgian Lion Serron ruilt Franse nummer 10 voor Spaanse nummer 5

Serron speelde sinds het seizoen 2018-2019 88 wedstrijden voor Straatsburg.

"Maar na de laatste veranderingen die de club heeft doorgevoerd telt SIG Straatsburg 7 spelers die niet lokaal opgeleid zijn. Aangezien het reglement slechts 6 van die spelers toelaat, moest SIG Straatsburg een van zijn spelers laten gaan", legt de club uit.

Strasbourg staat momenteel 10e in het klassement, dat is ongeveer in het midden.

Het nieuws van Straatsburg was nog niet koud toen Bilbao bekendmaakte dat het Serron een contract liet ondertekenen.

Met deze transfer lijkt Serron zich niet bepaald te verzwakken. Bilbao is de nummer 5 van de Spaanse competitie, achter grootheden als Barcelona (1e) en Real Madrid (2e). Zaragoza (3e) en Tenerife (4e) staan net voor Bilbao in de rangschikking.