Beerschot haalt zijn gram: "BAS klasseert zaak van Virton en Westerlo"

"Beerschot is van in het begin van mening dat het BAS onbevoegd was en wenste dan ook dat de gebruikelijke procedure gevolgd werd. Inmiddels heeft het BAS de procedure dan ook gesloten", zegt de medeleider in de tweede periode in 1B.

"Beerschot heeft terecht gelijk gekregen wat betreft de scheidsrechterlijke vergissing die werd begaan in de wedstrijd Virton-Beerschot van 25 januari 2020."

"Wat men ook mag beweren: het is zonneklaar dat de beoordeling van de scheidsrechter een dermate grove inbreuk vormde op de regels van het voetbalspel en dat de wedstrijd om die reden nietig diende te worden verklaard."

"Beerschot heeft zich bewust afzijdig gehouden in alle commentaren om rustig in dit dossier te kunnen werken. Beerschot zal zich nu voorbereiden op de komende wedstrijden en verwacht dat dit in alle rust en sereniteit zijn voortgang kent."