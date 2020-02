Alweer een standbeeld voor Cristiano Ronaldo... maar nu in chocolade

De Portugese chocolatier Jorge Cardoso spendeerde meer dan 200 uur om zijn voetbalidool te "vereeuwigen" in chocolade. Het beeld zal na carnaval verplaatst worden naar Ronaldo's eigen museum op Madeira, het eiland waar de voetbalster geboren is.

Het is niet de eerste keer dat er een standbeeld van Ronaldo wordt gemaakt. De bekendste voorganger is een buste van de Portugees, die in 2017 werd onthuld bij de heropening van de luchthaven van Funchal. Die buste werd echter met veel hoongelach onthaald, omdat het beeld in de verste verte niet op Ronaldo leek.

Ook Ronaldo lachte groen bij de onthulling van die buste in Funchal. Daarom werd aan Emanuel Santos, de beeldhouwer van toen, een nieuwe kans gegeven om zijn fout recht te zetten. Hij leverde toen een jaar later een veel geslaagder exemplaar af. Benieuwd of de Portugees tevreden is over zijn nieuwe chocolade beeltenis.