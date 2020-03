AA Gent gelooft in zijn kansen: "1-0 is moeilijk, maar niet onoverkomelijk"

Kums: "We moeten het spel naar ons toetrekken"

AA Gent verloor vorige week met 1-0 na een verdienstelijke wedstrijd in het Stadio Olimpico. "We hebben toen goed gespeeld, zeker na de pauze, maar we hebben onze kansen niet gegrepen", vertelt Sven Kums.

"1-0 is een moeilijk resultaat, maar ook niet onoverkomelijk. We moeten vol aan de bak en moeten het spel naar ons toetrekken. Dan kunnen we thuis veel en zullen we zien of dat genoeg is."

"We moeten dominant proberen te spelen. De kansen die je hebt, moet je beter uitspelen. De tweede helft in Rome heeft ons vertrouwen gegeven. We geloven dat we ook thuis iets kunnen betekenen."