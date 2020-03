"Kevin De Bruyne vertrekt als matchwinnaar en grote man uit Bernabeu"

"Kevin De Bruyne is een speler die gewoon niks meer verkeerd doet. Hij maakt geen enkele fout. Bij elke bal die hij krijgt, gaat de aanval gewoon voort. Hij is ook altijd bezig met het geheel: hij kijkt waar de rest staat en is als matchwinnaar en grote man uit Santiago Bernabeu vertrokken."

"Eerst met een voorzet in een fase waarin veel andere spelers zelf naar doel zouden trappen en daarna met een penalty, tegen iemand die hij heel goed kent, Thibaut Courtois. Dat is een mentaal spel dat De Bruyne perfect speelde."

"In de eerste helft waren beide teams vooral bang van elkaar. Ze waren bang om risico's te nemen in de opbouw, uit angst voor de foute pass", zegt Gert Verheyen.

"Real is broos, maar dat wisten we al langer"

Real-coach Zidane verraste enigszins met Kroos op de bank en Isco in de basis, maar City-trainer Guardiola deed pas echt rare dingen met zijn opstelling.

Aguero, Sterling en David Silva zaten allemaal op de bank. De Bruyne kreeg de aanvoerdersband én een plaats naast Bernardo Silva in de spits. Gabriel Jesus vatte post op links.

Verheyen: "Guardiola heeft altijd een tactische zet waarmee hij de tegenstander probeert te verrassen, zoals nu met Jesus één helft op de linkerkant."

"Eén kans heeft Jesus in die helft gehad en als hij daaruit had gescoord, zou iedereen zeggen: "Een meesterzet om je spits op links te zetten". Maar uiteindelijk besliste Jesus het na de rust als spits en zorgde hij er ook voor dat Ramos nog rood pakte."



"Ik zie Real dit in elk geval niet meer rechtzetten in de terugmatch. Real is broos. Ze tankten vertrouwen bij de 1-0, maar na de 1-1 zakte het helemaal in elkaar."

"Je ziet dat ze zeer onderhevig zijn aan die voorsprong of die tegengoal. Daaraan merk je dat er het een en ander schort, maar eigenlijk is dat alleen maar een bevestiging van wat we al langer wisten."



Lees hier het verslag van Real Madrid-Manchester City.