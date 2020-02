Weerman Frank Deboosere: "Zaterdag rukwinden tot 80 km/u"

Over de Omloop Het Nieuwsblad op zaterdag:

"Het zal regenen met rukwinden tot 80 kilometer per uur. Later is het wisselvallig met buien. De maximumtemperatuur schommelt rond de 10 graden", zegt Deboosere.

De renners kunnen dus maar beter een regenvest aantrekken. Ook de felle wind belooft een stevige uitdaging te worden.

Over Kuurne-Brussel-Kuurne op zondag:

Deboosere: "Ook zondag is het wisselvallig. Er komt een regenzone over het land van west naar oost. De maximumtemperatuur is ongeveer 8 graden."

Opnieuw kunnen de renners best een regenvest dragen. De wind zal zondag minder spelbreker zijn.