United-fans: "Slechte ontvangst in Brugge"; burgemeester: "Normale procedure"

Een supportersfederatie van Manchester United heeft de Brugse burgemeester Dirk De fauw een open brief gestuurd. Daarin klagen de Engelse fans de "vijandige" ontvangst in Brugge van vorige week aan. Dirk De fauw weerlegt de argumentatie en zegt dat de standaardprocedure bij risicowedstrijden toegepast is.

Club Brugge ontving Manchester United vorige week in de heenmatch van de 1/16e finales in de Europa League. Het duel eindigde op een 1-1-gelijkspel, waardoor alles nog open ligt in de terugwedstrijd. Toch was het niet overal jubel en jolijt. Toch niet bij een aantal United-supporters die met een open brief naar Dirk De fauw hun ongenoegen uiten over de manier waarop ze in Brugge ontvangen zijn. "Wij zijn al tientallen jaren regelmatige deelnemers aan de Europese competities. We zijn zeer trots op onze bijdrage aan het Europese voetbal. We zijn ook trots op de manier waarop onze fans zich gedragen, ook op het vasteland." "We vinden het een privilege dat we zoveel steden in de wereld mogen bezoeken. We leren nieuwe culturen kennen en keren met positieve en gelukkige herinneringen terug naar huis." "Maar ons bezoek aan Brugge is op een betreurenswaardige manier verlopen. Het was onze bedoeling om onze club te steunen, ons te amuseren en ons steentje bij te dragen aan de lokale economie, maar de trip is onze slechtste ervaring in jaren geworden."

"Waarom netten, waterkanon en afgesloten uitgang?"

"Gezien ons voorbeeldige gedrag is het moeilijk om te begrijpen hoe wij behandeld zijn. Zo hebben we veel berichtjes gekregen van United-fans dat taxi-chauffeurs van de politie geen Engelse supporters naar het stadion mochten voeren", klinkt het in de brief.

"Nu moesten onze supporters, waarbij heel wat oudere mensen, in hondenweer vanuit het centrum naar het stadion stappen. Bovendien werden ze met opzet de verkeerde richting uitgestuurd, waardoor ze een flinke omweg moesten afleggen." "Er heerste een soort van universele vijandigheid bij het politiekorps tegenover ons. Waarom al die prikkeldraad? Waarom dat waterkanon? Was er een aanleiding om dit allemaal in te zetten?" "Waarom mochten we het stadion niet verlaten? Alle uitgangen waren afgesloten. De hoofdsteward zei dat de politie zijn sleutel afgenomen had, waardoor de poort in een noodgeval niet meteen opengemaakt kon worden. Waarom is dit nodig?" "Waarom hingen er netten voor ons vak? Er is bij vorige verplaatsingen bij United geen enkel incident geweest met gegooide voorwerpen. Door al deze maatregelen ontstond bij veel United-fans een gevoel van onveiligheid." "We zouden beschaamd zijn als bezoekers aan onze club op deze manier behandeld zouden worden. We zullen hierover een brief naar de UEFA sturen en kunnen in elk geval verzekeren dat de Brugse fans in Manchester een betere ontvangst krijgen. Zonder prikkeldraad, zonder waterkanon, zonder netten en mét een dak boven hun hoofd als het zou regenen."

"Alle bezoekende fans moeten omweg nemen"

Dirk De fauw is niet onder de indruk van de brief. "Het is verrassend dat hier een probleem over gemaakt wordt", zei de Brugse burgemeester vanmorgen in De Ochtend op Radio 1. " De fans van United zijn op dezelfde manier ontvangen als alle andere ploegen bij een risicowedstrijd, zoals PSG, Real Madrid, Antwerp of Standard." "De maatregelen waren zelfs minder zwaar dan tegen PSG, want toen konden fans alleen met een combi-regeling in Brugge geraken. De Franse fans mochten het centrum van Brugge niet binnen, ze moesten rechtstreeks naar het stadion rijden." "De fans van United mochten vrij in de stad rondlopen. Vanaf het moment dat de fans naar het stadion gaan, is dat altijd een optocht onder politiebegeleiding. Dat is een kleurrijke en aangename stoet, alleen hadden de supporters van United de pech dat het begon te regenen." "Dat ze een omweg moesten nemen, klopt. Maar dat is altijd zo. De kortste weg van het centrum naar het stadion is de weg met cafés waar alle Brugse supporters verzamelen. Het is niet aangewezen dat bezoekende fans ook die richting nemen. Via die omweg komen ze op de juiste plaats het stadion binnen." "Dat ze na de match moesten wachten, is ook de standaardprocedure bij risicowedstrijden. Dat gebeurt ook bij matchen tegen Anderlecht, Antwerp of AA Gent. In de taal van de bezoekende club wordt dat omgeroepen tijdens Europese wedstrijden. Aan de fans wordt gevraagd om rustig te blijven en te wachten op het signaal dat ze het stadion mogen verlaten."

Dat ze een omweg moesten nemen, klopt. Maar dat is altijd zo. De kortste weg van het centrum naar het stadion is de weg met cafés waar alle Brugse supporters verzamelen. Het is niet aangewezen dat bezoekende fans ook die richting nemen.

"Niet alleen lieve fans die naar Brugge komen"

"Dat de United-fans niet op de bus mochten? De Lijn-bus nemen was inderdaad niet de bedoeling, want daar zitten ook Club-supporters in. Die confrontatie wilden we vermijden. Er zijn toch Engelse fans op bussen gestapt, aan hen is gevraagd uit te stappen en het normale traject te volgen." "Taxi's konden naar het stadion rijden, maar dan ook via de omweg. Dat is dan iets duurder dan wanneer ze de rechtstreekse weg zouden volgen. " "Ik heb enig begrip voor de verzuchtingen van de Engelsen, maar ik ben er zeker van dat het een feest geweest zou zijn als het mooi weer geweest was. Dan zou het een heel andere sfeer geweest zijn." "Zelf ben ik trouwens geen grote fan van de Friese ruiters, het waterkanon en politie te paard. Ik vraag hen altijd zich wat discreet op te stellen. We mogen geen vijandige sfeer creëren. Zo probeer ik ook de inzet van helikopters tot het strikt noodzakelijke te beperken, want ook dat is storend." "De UEFA was hier aanwezig en zal zelf ingeschat hebben wat de mogelijke problemen konden zijn. Ze kennen uiteraard ook de fans van United die zich nu als zeer lieve mensen voorstellen, maar er zijn hier in het verleden al problemen geweest met enkele van die supporters." "Het zijn niet allemaal lieve mensen die naar Brugge komen om de stad te bezoeken en een wedstrijd mee te pikken. Er moet politie zijn en die politie moet goed voorbereid zijn." "Ik zal de supportersclub een antwoord terugsturen, in samenspraak met de korpschef van de Brugse politie."