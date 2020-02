Oliver Naesen: "Denk niet dat ik in de Omloop de grote vorm al te pakken zal hebben"

"Je bent bezig met wat de tegenstand doet, maar je moet van je eigen sterkte uitgaan"

"Maar je moet toch altijd van je eigen sterkte uitgaan. Als je vooraf de deelnemerslijst ziet en denkt: "oh die is goed en die heeft dit en dat al gewonnen", dan moet je niet meer aan de start staan. Er staan geen slechte renners aan de start. Het zal wel weer loslopen."

"Alle Belgische coureurs kijken er naar uit", vertelt Naesen in een gesprek met Sporza. "Voor de Omloop zijn het elk jaar opnieuw een beetje dezelfde vraagtekens over het vormpeil van de klassieke renners. Voor mij is dat het echte seizoensbegin. Je mag presteren wat je wilt in de voorbereidingskoersen, alle tellers worden dan op 0 gezet."

Oliver Naesen in Het Journaal:

"Het is makkelijker om een prijs te rijden bij slecht weer"

Hoe zit het dan met het huidige vormpeil van Naesen? Is hij al klaar om dit weekend hoge ogen te gooien?

"Ergens denk ik dat ik nog niet de grote vorm te pakken zal hebben dit weekend. Het is ook echt het begin van het seizoen natuurlijk. Het is nog heel lang."

"Ze geven dit weekend slecht weer, maar dat houdt mij niet bezig. Het is vaak makkelijker om een prijs te rijden bij slecht weer, omdat bij veel renners in het peloton de moed dan wat in de schoenen zakt. Vroeger ging het me ook een aantal keer goed af in slecht weer, dus dat is zeker geen tegenstander."

Naesen is een renner die in het najaar regelmatig scoort. In het voorjaar ontbreekt die vette vis voorlopig nog.

"Alles is natuurlijk mooi om te winnen, maar ik zou zo graag in het voorjaar eens een keer iets winnen. Het voorjaar is zoveel belangrijker dan het najaar. Daarom mik ik ook echt op die grote blok van Milaan-Sanremo tot en met de Amstel Gold Race."