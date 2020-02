De Geschillencommissie van de voetbalbond heeft 2 ploegen gestraft voor wangedrag van een aantal supporters. KV Kortrijk krijgt een boete van 3.000 euro voor de bierdouche die Wesley Hoedt (Antwerp) over zich heen kreeg in de return van de halve finales van de beker (op 6/2). AA Gent moet dan weer 2.500 euro betalen voor de vuurpijlen die enkele fans op het veld gooiden in de match tegen KV Mechelen (op 1/2).