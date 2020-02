Koppen op training: wel of niet? "Begrip voor veiligheid, maar waar trek je de lijn?"

Moet het kopspel voor jonge voetbalspelertjes aan banden gelegd worden? Drie Britse federaties nemen alvast maatregelen. Moeten we in België de regels van Engeland, Schotland en Ierland volgen en een verbod doorvoeren op training?

Steeds meer onderzoek wijst erop dat er een verband is tussen koppen op jonge leeftijd en hersenschade op latere leeftijd. Een recent rapport van de universiteit van Glasgow ondersteunt die stelling. In Engeland, Ierland en Schotland blijven de voetbalbonden niet bij de pakken zitten. Daar is het intussen verboden om kinderen onder de 12 jaar te laten koppen op training. In wedstrijden mag het dan weer wel.



Sportarts en neuroloog Rik De Kinderen bevestigt dat kinderen onder de 12 jaar gevoelig zijn voor hersenschuddingen en andere hoofdletsels: "Hun hersenen zijn veel kwetsbaarder. Ze lopen ook sneller een hersenschudding op." "Het hoofd van een kind is in verhouding tot het lichaam veel groter dan het hoofd van een volwassene. Daarnaast zijn de nekspieren minder volgroeid en zijn de hersenen ook veel plastischer. Men weet bovendien dat repetitieve hersenschuddingen op termijn hersenschade kunnen veroorzaken."

"Toch staat in ons land het onderzoek nog niet zo ver", zegt Rik De Kinderen. "Het is ook vrij moeilijk om aan te tonen dat latere hersenschade zou optreden door het koppen op een bal, want je moet daarvoor jonge spelers tot een tijdje na hun carrière volgen. Dat is niet evident. Zo'n onderzoek kost veel geld."

Maar wordt er bij de jeugd wel veel gekopt op training?

Kopbalspecialist Wesley Sonck ziet het nut niet in van de hele regel. Hij is van mening dat er bij de jeugd sowieso heel weinig wordt gekopt. Sonck: "Ik ken in België heel weinig mensen die hun trainingen hieraan wijden. Tot 12 jaar wordt het koppen nooit benadrukt. Het gebeurt eerder sporadisch. Die jongens kunnen dat niet goed, laat staan dat het veel gedaan wordt of dat eraan gedacht om het veel te oefenen op training." Filip Joos was als voetballer geen grote fan van koppen tegen een bal. Hij deed het zelf bijna nooit. Joos: "Ik kan de beslissing wel begrijpen, maar tegelijk schrok ik van die landen." "Als we in Europa denken aan landen waar veel gekopt wordt, dan zijn het net Ierland, Schotland en Engeland. Kick and rush, daar hoorde koppen bij. Het gaat in tegen hun diepste natuur. Dat wil waarschijnlijk wel zeggen dat ze voldoende bewijs hebben dat het niet zo gezond is."

"Waar je wel over moet nadenken: we spreken over een leeftijd waarop je het goed kan leren. Nu ontneem je kinderen tussen 8 en 12 de kans om goed te leren koppen. En het lijkt me toch minder gevaarlijk als je het goed leert. Is dat dan wel zo slim?"



"Een verbod gaat ten koste van kwaliteit"

Ook Tom De Sutter (die vorig weekend nog een prachtige kopbalgoal maakte voor Knokke) volgt die redenering. Al heeft hij wel een dubbel gevoel bij de hele heisa. Tom De Sutter: “Ergens bergijp ik de beslissing wel. Ik heb zelf ook kinderen en ik wil ook niet dat ze met een hersenletsel zitten op hun 16 jaar. Als er onderzoek naar geweest is, lijkt het me logisch dat de koptrainingen eruit gaan."

"Ik kan ook volgen dat er veiligheid wordt ingebouwd. Maar waar trek je de lijn? Binnenkort mogen we misschien niet meer tackelen omdat er risico's zijn op beenblessures. Er zijn altijd wel risico's verbonden aan sporten."

"Een verbod gaat natuurlijk ten koste van de kwaliteit. Sommige spelers zijn van nature goede koppers, maar als je daar niet meer op traint, dan wordt dat een minder verhaal.”