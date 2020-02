"Als je Beveren ziet spelen, kun je je niet voorstellen hoe ze nog een match gaan winnen"

Na de 0-1 in Moeskroen droeg Cercle Brugge de rode lantaarn afgelopen weekend over aan Waasland-Beveren, dat in Mechelen een fameuze draai om de oren kreeg.

"Je kunt zeggen dat het opmerkelijk is dat Cercle met 9 op 9 zo'n fantastische reeks neerzet, want tot voor enkele weken geleden hadden ze slechts 11 punten", zegt Wesley Sonck.

"Maar: wij zeggen al een tijdje dat Cercle goed speelt. Alleen hebben ze zichzelf een paar keer de das omgedaan, onder meer tegen Anderlecht, Antwerp en Standard."

Volgens Sonck is trainer Bernd Storck de architect van het (voorlopige?) succes. "Bernd Storck heeft vanaf het begin een duidelijke lijn getrokken en nu zie je dat er iets goeds staat."

Philippe Saint-Jean, de coach van Moeskroen, zei na de nederlaag tegen Cercle dit over Storck: "Hij is een heel goeie traner die mooi voetbal brengt, agressief speelt en van tactiek kan veranderen. Hij pakt heel veel punten."

En dan deze kanttekening: "Maar als Storck vertrekt, is er niks meer. Het is een storm. Je moet bekijken wat je als club wil. Ik zie dat goeie assistenten zoals Rudi Cossey bij Cercle moesten vertrekken. Dat vind ik jammer."

Sonck: "Ik vind het een beetje vreemd dat Saint-Jean dit zegt. Storck heeft toch goed werk geleverd, bij Cercle en vorig seizoen Moeskroen?"

KV Oostende telt 22 punten, Cercle heeft er 20, net als Waasland-Beveren. Wie zal het halen, is de hamvraag.

Gert Verheyen: "Volgens mij is Waasland-Beveren er het slechtste aan toe. Als je Beveren ziet spelen, kun je je niet voorstellen hoe zij dit seizoen nog een wedstrijd gaan winnen. Maar goed..."