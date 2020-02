Hoe hard bedreigt het coronavirus de sport? "Dadendrang in tijden van crisis"

"Spelers zullen het virus niet aan elkaar doorgeven"

De voorbije weken doken geregeld berichten op over sportevenementen die werden afgelast in China, maar ook in Europa houdt het coronavirus nu lelijk huis. Italië is in de ban van het virus en achter steeds meer wedstrijden wordt een vraagteken geplaatst.

Vorig weekend werden competitiewedstrijden in de Serie A uitgesteld, donderdag speelt Inter in de Europa League achter gesloten deuren tegen Loedogorets.

"De spelers zullen het virus niet aan elkaar doorgeven, maar het publiek in een stadion is het probleem", legt viroloog Marc Van Ranst uit.

"Men zit in een stadion en dus niet in een gesloten ruimte, waardoor het risico al kleiner is. Maar wanneer men zich ginds grote zorgen maakt, dan zal men zonder publiek spelen. Een paar weken later kan alles dan weer normaal zijn."

"Als het crisis is, dan krijgen mensen dadendrang. Dan wil men zulke maatregelen nemen. Soms lijkt het spectaculair, soms lijkt het totaal niet nodig."