Dylan Teuns: "Ik ben zelf geschrokken dat ik al zo goed ben"

"Beetje geschrokken van hoe goed ik al ben"

"De Omloop is altijd een kippenvelmoment, ook als je niet aan de start staat", vertelt Teuns bij Sporza. "Er hangt altijd een speciale sfeer rond die koers. Ik ben sowieso gemotiveerd."

"Mijn conditie is zeker goed voor de tijd van het jaar, daar ben ik zeer tevreden over. Ik ben zelf toch wel een beetje geschrokken van hoe sterk ik al ben. Ik ben nog nooit in mijn carrière zo goed aan het seizoen begonnen."



Wat wil dat zeggen voor het openingsweekend? Is Teuns nu topfavoriet voor de Omloop? "Ik ga mezelf zeker niet tot topfavoriet uitroepen, maar ik mag wel vertrouwen hebben. Vorig jaar was ik 5e en die ervaring pak ik nu zeker mee."

"Het is altijd goed om die finale al eens gereden te hebben, maar een koers is altijd onvoorspelbaar. Ik probeer gewoon rustig te blijven. Je kan vooraf in je hoofd 110 scenario's maken en dan ga je zien dat het op de dag zelf scenario 111 is."