Dit is het programma van Tim Wellens in het voorjaar

Het voorjaar van Tim Wellens (Lotto-Soudal) is weer een mix van kassei- en klimklassiekers. "Vorig jaar stond ik op het podium van de Omloop (3e) en is mijn 1e Ronde van Vlaanderen ook goed meegevallen. Vlaamse renners kunnen tegenwoordig hun mannetje staan in Waalse koersen en andersom."