De Tribune: Wielervoorjaar over Peter Sagan: "Het heilige vuur is weg"

Zoek zaterdag niet naar Peter Sagan bij de start van de Omloop. De Slovaak probeert zich met een hoogtestage in Colombia klaar te stomen voor het voorjaar. Toch geloven Michel Wuyts, José De Cauwer en Thijs Zonneveld niet meer in een heropleving van Sagan, zo vertelden ze in onze podcast "De Tribune: Wielervoorjaar".

Een wielrenner is op zijn best rond zijn 30e, maar wie er de zeges van Peter Sagan op naslaat, merkt een dalende trend: 12 zeges in 2017, 8 zeges in 2018 en slechts 4 zeges vorig jaar. Volgens Michel Wuyts, Thijs Zonneveld en José De Cauwer is dat geen toeval. "Ik denk dat Sagan het stilaan gehad heeft", windt Wuyts er geen doekjes om. "Als ik hem zie, zie ik vooral een eenzaam man, die vaak van huis is en zijn zoontje mist. Hij ziet zijn zoontje opgroeien via de sociale media." "Mocht Sagan effectief afhaken, zou dat een verlies zijn, want ik heb hem altijd geweldig geapprecieerd voor zijn instelling. Het allermooiste zou zijn dat hij zich herpakt en dat hij meegaat in de opwelling die Van der Poel en anderen meebrengen. Dan zullen we wat meemaken! Ik hoop dus wel dat hij weer top wordt."

José De Cauwer, Thijs Zonneveld en Michel Wuyts blikken in een speciale podcast vooruit op het wielervoorjaar.

"In plaats van te trainen ligt hij op het strand"

Ook Thijs Zonneveld, journalist bij het Algemeen Dagblad, vreest een scenario van een uitdovende Sagan. "Hij heeft al een paar keer aangegeven dat hij het wegwielrennen vrij saai vindt, dat hij het leven van een renner saai vindt." "Vanuit de buik van het peloton hoor ik ook dat hij op trainingsstage liever de mooiboy uithangt op het strand in plaats van te trainen. Ik heb hem onlangs kunnen interviewen en hij draait zijn antwoorden gewoon af. Ik heb niet het gevoel dat hij het heilige vuur nog heeft. Hij mag me verrassen, maar ik vrees dat hij aan zijn laatste jaren bezig is." "Hij zei in dat interview ook dat het niet alleen maar meer fietsen en winnen is. Hij is verantwoordelijk voor een hele ploeg. Ik zie dat dat een last voor hem is." "Vorig jaar reed hij van wedstrijd naar wedstrijd, omdat hij geen zin had om te trainen en dus maar koerste. Nu is hij tenminste op trainingskamp. Dat is dan toch al een beter teken", houdt Zonneveld toch nog een slag om de arm.

Hij mag me verrassen, maar ik vrees dat Sagan aan zijn laatste jaren bezig is. Thijs Zonneveld

"Op een gegeven moment denk je: laat me met rust"

José De Cauwer kan zijn collega's alleen maar bijtreden. "Het is een beetje op bij Sagan, denk ik. Hij heeft het allemaal wat gehad. Hoeveel kan iemand hebben? Het is allemaal niet oneindig." "Op een gegeven moment denk je als renner: laat mij alsjeblieft met rust, ik wil niemand meer zien. Ik mag dan wel 6 miljoen per jaar verdienen, maar wat moet ik daar mee? Ik ben het moe." "Iedere renner heeft wel eens een moment dat hij het beu is", vult Wuyts aan. "Maar het is pas alarmerend als je het fundamenteel beu bent. Ik denk dat dat bij Sagan het geval is."

