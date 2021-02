De Tribune: Wielervoorjaar over de Belgen: "Zet Greg bij Quick-Step en hij had al 7 monumenten gewonnen"

De Belgen kleuren elk jaar de kasseiklassiekers, maar vorig jaar was de oogst al bij al mager. Zal dat dit jaar anders zijn? José De Cauwer, Thijs Zonneveld en Michel Wuyts leggen in onze podcast De Tribune: Wielervoorjaar de Belgen op de balans.

Over Greg Van Avermaet: "Hij zal overal de finale rijden"

Greg Van Avermaet is bijna geruisloos de herfst van zijn carrière binnengefietst, maar aan uitbollen denkt hij nog niet. Ook de kenners schatten hem nog altijd hoog in. "Als er één Belg is die een klassieker kan winnen, is het Van Avermaet", zegt José De Cauwer. "In de Algarve gaf hij blijk van een heel goeie conditie. Maar het probleem zal opnieuw zijn: zullen de wedstrijden hard genoeg zijn en is zijn ploeg goed genoeg? Als we heel zware finales krijgen, noteer ik Van Avermaet met stip. Maar als het tactische koersen zijn, heb je een goeie ploeg nodig. Als je Van Avermaet de voorbije 5 jaar bij Quick-Step had gezet, had hij 7 monumenten gewonnen." "Dat ze Trentin erbij hebben gehaald, is een goeie zet", gaat Michel Wuyts door op de sterkte van CCC. "Toch vraag ik mij af of de onderbouw sterk genoeg is om hem lang te ondersteunen en hem samen met Trentin af te zetten in de finale." "Van alle klassieke renners maakte Van Avermaet in de Algarve het meeste indruk", vindt Thijs Zonneveld. "Ik denk dat hij overal de finale zal rijden, maar het ook afmaken hangt van veel dingen af." "Dat Van der Poel er nu is bijgekomen, is in het nadeel van Van Avermaet, want Mathieu is sneller aan de aankomst. Het wordt ook lastig om hem eraf te krijgen op conditie, dus dat zal dan eerder tactisch moeten gebeuren." Hoe ziet het voorjaarsprogramma van Van Avermaet eruit? Bekijk het hier

Greg Van Avermaet maakte indruk in de Ronde van de Algarve.

Over Philippe Gilbert: "Toch niet afschrijven voor Sanremo"

Philippe Gilbert stapte deze winter over van Deceuninck-Quick Step naar Lotto-Soudal, waar hij nog 3 jaar heeft om zijn ultieme droom ter vervullen: Milaan-Sanremo winnen en zo de 5 monumenten op zijn erelijst hebben, zijn strive for five. "Dat wordt héél moeilijk", denkt De Cauwer. "Maar Gilbert kennende is moeilijk ook mogelijk. Het zou raar zijn mocht hij met al die springveren van tegenwoordig toch kunnen winnen, maar afschrijven, daar zou ik toch nog mee wachten." Wuyts: "Als Lotto-Soudal één koers van het hoogste niveau kan winnen dit voorjaar is het Milaan-Sanremo. De aanwezigheid van Ewan is een geweldige troef voor Gilbert. Die overleeft als beste van de sprinters de Cipressa en Poggio en daarna kan Gilbert profiteren van de aandacht die Ewan zal trekken. Dát is zijn enige kans op winst." Ook Zonneveld denkt dat het op een "alternatieve manier" zal moeten gebeuren. "Ofwel moet hij héél vroeg aangaan ofwel héél laat, want er zijn te veel renners die de Poggio sneller kunnen opknallen. Alleen gebeurt het zelden meer met zo'n late uitval. Nibali is het een paar jaar geleden wel nog eens gelukt." Maar hoe zit het met de vorm van Gilbert? "Hij is niet iemand die in het voorseizoen aanklampt om aan te klampen", weet De Cauwer. "Hij is oud en wijs genoeg om zichzelf te brengen waar hij moet zijn." Hoe ziet het voorjaarsprogramma van Gilbert eruit? Bekijk het hier

Hoe kan Philippe Gilbert Milaan-Sanremo winnen?

Over Sep Vanmarcke: "Roubaix? Ja. De Ronde? Neen"

Sep Vanmarcke wordt jaar na jaar tot het kransje favorieten gerekend, maar op de grote momenten lijkt het voor hem steeds niet te lukken. José De Cauwer is nog altijd overtuigd van zijn kwaliteiten: "Ik zet hem toch nog altijd bij de favorieten. Niemand rijdt sneller over de kasseien dan Vanmarcke. Alleen doet hij het soms te vaak en te vroeg." "Hij zit ook in een ploeg waar hij zich goed voelt (EF Pro Cycling). De sfeer is er wat meer relaxed dan in andere ploegen. Ik denk nog altijd dat hij een grote klassieker kan winnen." "Roubaix? Ja, zeker", geeft Zonneveld het antwoord. "Maar de Ronde? Dat denk ik niet. In het nieuwe parcours zitten zoveel hoogtemeters, dat zal als jongen van 80 kilogram altijd lastig worden." Hoe ziet het voorjaarsprogramma van Vanmarcke eruit? Bekijk het hier

Wordt dit het jaar van Sep Vanmarcke?

Over Dylan Teuns: "Misschien wel topfavoriet in Omloop"

Een "nieuwe" naam in het Vlaamse voorjaar zou wel eens Dylan Teuns kunnen worden. Die werd vorig jaar al 5e in de Omloop, maar zal nu ook onder meer debuteren in de Ronde. "In de jeugd deed Teuns het uitstekend op de Vlaamse wegen", weet Wuyts. "Hij heeft hier heel wat feeling voor. In de Ruta del Sol eindigde hij elke dag in de top 6. Hij is dus in topvorm. Hij zou zaterdag zo maar eens de topfavoriet kunnen zijn." Volgens De Cauwer is Teuns ook een dankbare figuur om mee op pad te trekken. "Hij kijkt niet om, wacht op niemand. Teuns is een goeie klant om mee te hebben." Hoe ziet het voorjaarsprogramma van Teuns eruit? Bekijk het hier

Dylan Teuns won de tijdrit in de Ruta del Sol.

En de andere Belgen?

Met ook nog onder meer Yves Lampaert, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven en Oliver Naesen heeft België nog meer kandidaat-winnaars dit voorjaar. Van wie verwachten onze kenners het meest? "Ik zie Lampaert het verst geraken", zegt De Cauwer. "Hij zit er al een paar jaar tegenaan en heeft de beste ploeg rondom hem. Die anderen hebben toch een minder goeie ploeg. Stuyven en Benoot zijn ook meer denkers. Ze maken het zichzelf eerder moeilijk dan makkelijk." Zonneveld: "Benoot hinkte de voorbije jaren steeds op 2 gedachten: klassiekers of toch rondes? Door naar Sunweb te trekken, kiest hij volgens mij meer voor het rondewerk. Dat betekent vooral kilo's verliezen om heuvelop beter te kunnen rijden." "Naesen benadert Van Avermaet het meest, maar hij gaat daar niet overheen", zegt Wuyts. "Maar als er iemand is die ik een zege in een monument gun, is hij het, al was het maar omdat hij zo rechtdoorzee is met zijn uitspraken." Hoe ziet het voorjaarsprogramma van Lampaert eruit? Bekijk het hier Hoe ziet het voorjaarsprogramma van Benoot eruit? Bekijk het hier Hoe ziet het voorjaarsprogramma van Naesen eruit? Bekijk het hier

Tiesj Benoot ruilde Lotto-Soudal voor Sunweb.

Dit komt later deze week nog aan bod

Het voorjaar van de "veldrijders": wat verwachten we van Van der Poel, Van Aert en Merlier? Het debuut van Alaphilippe in de Ronde van Vlaanderen De comeback van Bjarne Riis De tips van Michel, José en Thijs voor de Sporza Wielermanager

Luister naar de volledige uitzending van De Tribune: Wielervoorjaar