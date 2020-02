Cercle Brugge: "Iedereen hier is ervan overtuigd dat we in 1A gaan blijven"

Na 3 zeges op een rij is Cercle Brugge voor het eerst sinds eind september niet meer de rode lantaarn in onze competitie. De wonderbaarlijke redding van de Vereniging lijkt alsmaar dichterbij te komen. "Bernd Storck heeft voor de ommekeer gezorgd", zegt Cercle-speler Stef Peeters.

Peeters: "We doen alles hetzelfde, maar pakken nu gelukkig wel punten"

"We zijn 2020 heel ongelukkig begonnen, maar nu zitten we op het juiste moment in de juiste flow", denkt Stef Peeters. "Ik kan zelf ook niet zeggen hoe het komt dat we nu opeens wel punten pakken. We trainen hetzelfde en doen alles hetzelfde, alleen pakken we de punten nu gelukkig wel. Het spel is al maanden goed." Cercle Brugge stond sinds eind september op de laatste plaats. Pas sinds dit weekend is de rode lantaarn doorgegeven aan Waasland-Beveren. Peeters: "Voor mij persoonlijk had ik na de wedstrijd tegen Eupen (1-0-verlies op speeldag 24) wel een beetje het gevoel dat het onmogelijk was om niet te zakken naar 1B. De trainer heeft er dan tegen KV Mechelen (3-2-winst op speeldag 25, red) de match van gemaakt van de laatste kans. De manier waarop we die wedstrijd wonnen gaf ons iets extra en dan hebben we die lijn kunnen doortrekken."

Het gevaar is nu dat iedereen denkt dat Cercle Brugge niet gaat zakken. Stef Peeters

"Het is misschien wel een voordeel dat wij moesten jagen op de andere ploegen. We hadden de voorbije weken het gevoel dat we niets te verliezen hadden. Niemand geloofde er nog in, behalve wijzelf."

"Het gevaar is nu dat iedereen denkt dat Cercle niet gaat zakken, maar het is nog niet gedaan. Ik ken het programma van KV Oostende en Waasland-Beveren in elk geval vanbuiten. Oostende heeft het moeilijkste programma, maar je weet nooit in het voetbal."

"Als we het zouden halen om in 1A te blijven, zullen veel mensen zich dit nog heel lang herinneren. Iedereen hier is ervan overtuigd dat we het zullen halen, we moeten het alleen nog effectief doen"

(lees voort onder de video)

Storck: "Ik heb een team proberen maken met een bepaalde tactische identiteit"

Wat is de verdienste van de trainer Bernd Storck bij Cercle? "Bernd Storck heeft voor de ommekeer gezorgd", spreekt Peeters klare taal. "Hij heeft heel veel veranderd en dat was meteen ook zichtbaar op het veld. Storck heeft er een ploeg van gemaakt, is doorgegaan met de spelers die er echt voor wilden gaan en heeft dan nog enkele transfers gedaan." Zelf is Storck bescheidener. "Ik wil niet over mijn eigen bijdrage praten. Het gaat over het team, dat doet het geweldig", zegt de coach van Cercle Brugge. Wat later licht Storck toch een tipje van de sluier: "Ik heb hier altijd heel veel steun gekregen. Bij mijn komst zei ik dat we eerst een professionele omgeving moesten creëren en daarna naar de ploeg kijken." "Ik heb een team proberen maken met een bepaalde tactische identiteit. De spelers snappen dat heel goed nu. Het zijn veel dingen die samenhoren om de sleutel tot succes te vormen. Het gaat om hoe we voetbal spelen, maar dat doen de spelers heel goed." "Ik denk dat mijn ploeg nu geen druk heeft. We geven nooit op. Cercle Brugge verdient het om in 1A te blijven."