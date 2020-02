Bernd Hollerbach is opnieuw hoofdcoach van Moeskroen na ziekte

Bernd Hollerbach werd op 5 februari tijdelijk vervangen door Philippe Saint-Jean omdat hij door ziekte zijn taak als hoofdcoach niet meer kon vervullen.

"Ik ben blij dat ik opnieuw aan de slag kan gaan als coach", vertelt de Duitser. "Ik ben opnieuw helemaal gezond en kan mijn job als hoofdcoach van Moeskroen weer voor 100 procent opnemen."

"Iedereen weet dat ik vol passie met mijn team samenwerk en dat wil ik nu weer doen. Ik bedank Rudi Vata en Philippe Saint-Jean, die mij uitstekend hebben vervangen tijdens de laatste wedstrijden."

"Ook bedankt aan de club, die mij heeft gesteund tijdens mijn afwezigheid. Het is heel aangenaam dat je zo'n steun krijgt, wanneer het moeilijk gaat. Nu kijken we opnieuw positief vooruit. We gaan ervoor."