Belgisch roeiteam keert vervroegd terug uit Italië door uitbraak coronavirus

"We keren niet terug uit angst voor het coronavirus, maar wel om te voorkomen dat we in een quarantaine zouden terechtkomen", verduidelijkt coach Frans Claes. "De roeiers vliegen morgenvroeg terug. De coaches gaan met de boot."

Onder andere speerpunten Tim Brys en Niels Van Zandweghe waren aanwezig op de stage in Varese om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen.