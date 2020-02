Alaphilippe in de Ronde? "Meteen topfavoriet, maar nervositeit kan hem zuur opbreken"

Thijs Zonneveld is zeker dat Alaphilippe geen figurantenrol zal spelen in de Ronde van Vlaanderen. "Alaphilippe start alleen als hij het idee heeft dat hij daar brokken kan maken. Hij is handig genoeg en zou overal bij de eersten kunnen opdraaien."

"Anderzijds hebben we bij jongens als Valverde gezien dat het wel mogelijk is om ver te geraken, maar dat winnen nog een ander verhaal is."

"Ik zet hem toch meteen bij de topfavorieten", zegt Michel Wuyts. "Ik ben ervan overtuigd dat hij als ex-crosser behendig genoeg is om de kasseistroken - die hij het meest moet vrezen - goed overheen te komen. Als hij goed begeleid wordt door iemand met ervaring, die hem als een blindegeleidehond perfect overal doorheen kan loodsen."

"Ik hoor van Lefevere ook dat de kans groot is dat hij Milaan-Sanremo (dat voorlopig wel op zijn programma staat) niet zal rijden, met het oog op de Ronde en om nog genoeg over te hebben voor de Ardennen, want vorig jaar ging het licht uit in Luik. Dat zegt toch ook al iets over zijn ambitie."