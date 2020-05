"Voor de anderen moeten de puzzelstukken goed vallen, Van der Poel legt de puzzel zelf"

Over Van der Poel: "Favoriet in elke koers"

"Van der Poel is een van de weinige renners die zelf nog iets kunnen rechtzetten, terwijl het bij anderen moet meezitten. Anderen moeten hopen dat de puzzel goed in elkaar valt, bij Mathieu mogen de puzzelstukken een paar keer door elkaar geschud geworden, hij zal de puzzel zelf wel leggen."

"Ik ben benieuwd hoe hij het zal aanpakken. Zal hij wachten tot de laatste keer op de Paterberg of op Carrefour de l'Arbre? Of zegt hij al eerder adieu? Ik vrees voor de tegenstanders voor het tweede. Ik denk dat hij het gebrek aan ploegmakkers anders zal oplossen."

Michel Wuyts: "Ik geloof absoluut dat hij nog beter kan dan vorig jaar, want de terreinen die hij nu gekozen heeft, liggen hem nog beter. Hij kan met verve de Ronde op zijn naam schrijven en is nog meer in staat om dat te doen in Roubaix. Hij is daarvoor geschapen."

"Ik denk niet dat er een voorjaarskoers zal zijn waar Van der Poel start en waar hij niet een van de favorieten zo niet dé topfavoriet is. Ze proberen wel elke keer de verwachtingen te temperen, maar na een jaar zoals vorig jaar is dat ontzettend moeilijk."

Over Wout van Aert: "Al blij zijn als hij 2019 kan herhalen"

Wout van Aert was in 2019 misschien wel de opvallendste Belg in het voorjaar, maar door een val in de Tour begint hij er deze keer toch met een vraagtekentje achter zich naam aan. "We mogen al tevreden zijn als hij het voorjaar van 2019 kan herhalen", vindt Michel Wuyts.

Thijs Zonneveld: "Hij staat verder dan iedereen had gedacht. Als je op voorhand had gezegd dat hij na het WK veldrijden teleurgesteld zou zijn omdat hij net naast het podium was gevallen, dan hadden we je voor gek verklaard."

"Het is al heel straf wat hij tot nu toe heeft laten zien, maar ik vraag me af of hij zelf wel weet wat hij mag verwachten dit voorjaar", vult José De Cauwer aan.

In vergelijking met Van der Poel kan Van Aert wel rekenen op een goeie ploeg. "Bij Jumbo-Visma zetten ze heel hard in op de rondes, maar stiekem hebben ze een klassieke kern die best wel goed is, met naast Van Aert ook nog onder meer Teunissen en Grøndahl Jansen. Als Van Aert op niveau is, zal zijn ploeg dat ook zijn."