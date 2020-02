"Als wij zo zouden reageren, zouden mensen niet meer naar Extra Time kijken"

"Scheidsrechters, spelers en trainers kennen elkaar. Voor de match zeggen de refs al: "rustig aan". Dan ben je als speler of trainer tenminste al gewaarschuwd. Het is iets waar een scheidsrechter later in de wedstrijd naar kan verwijzen bij een incident."

"Het is een automatische reactie geworden"

Een cynische Preud'homme zei op zijn persbabbel na de wedstrijd: "Ik ben de gekste. Ik gesticuleer en reageer. Anderen zitten de hele tijd te konkelfoezen met de vierde scheidsrechter. Maar ik heb een Latijns temperament en daar houdt men niet van."



"Wij zijn altijd de slechte. De scheidsrechter vergiste zich drie keer in twee minuten. Ik heb dat laten merken, want als het te veel is, is het te veel. Ik kreeg meteen geel... Ik had gezegd dat ik hen dat plezier niet meer zou gunnen, maar ze hebben het ondanks alles toch gekregen."

Filip Joos: "Met een Latijns temperament is niks mis. Ik vind dat goed. Maar in dit geval vind ik het vooral erg voor de ref, want Preud'homme zet de ref in zijn blootje."

Youri Mulder: "In andere sporten wordt een beslissing van de leiding geaccepteerd. Ik denk dat voetbal de enige sport is waarin zo geagiteerd gereageerd wordt op de scheidsrechter. Als wij dat hier zouden doen, zouden mensen niet meer naar Extra Time kijken."



"Zoals Michel Preud'homme zich wekelijks gedraagt: dat is toch een beetje een gek? In Nederland heeft hij dit niet gedaan, want het werd hem van tevoren gezegd dat het niet mag. Het is een automatische reactie geworden, net zoals je tegenwoordig keepers bij een uittrap eerst hun verdedigers verrot ziet schelden."