VIDEO: Real-speler Rodrygo mist Clasico na actie "à la Van Nistelrooy"

Real Madrid Castilla, het B-team van Real Madrid, speelde gisteren een competitiewedstrijd tegen San Sebastian in de Segunda División B. De 19-jarige Rodrygo deed het goed en scoorde laat in de wedstrijd na een knappe solo.

Rodrygo, die al met geel geboekt stond, werd vlak na de 0-2 wat uitgedaagd door San Sebastian-doelman Xabier Irureta en reageerde door ostentatief te juichen in het gezicht van Irureta. De scheidsrechter kon er niet bepaald om lachen en schoof prompt een tweede gele en bijgevolg rode kaart onder de neus van de Braziliaan.

Door de domme actie kan Real-coach Zinedine Zidane komende zondag geen beroep doen op Rodrygo, die door de blessure van Eden Hazard nochtans mocht hopen op speelminuten in de Clasico.

Rodrygo is trouwens bezig aan een goed eerste seizoen bij Real. Met 7 doelpunten in alle competities is hij na Karim Benzema de beste schutter bij de Koninklijke. Zo scoorde hij onder andere een hattrick in de Champions League tegen Galatasaray.