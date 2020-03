Tuchel verdedigt Neymar na rode kaart: "De hele situatie was bizar"

Neymar speelde tegen Bordeaux zijn 2e match na zijn ribblessure. De Braziliaan slikte in de 1e helft een gele kaart in de 6e (!) minuut van de extra tijd. Dat was net na de 2-2-gelijkmaker van Pablo en Neymar had te veel geprotesteerd bij de scheidsrechter.

In de extra tijd van de 2e helft liep Neymar weer tegen een geel karton aan. Deze keer na een overtreding op Yacine Adli in het midden van het veld.

PSG-coach Thomas Tuchel nam zijn vedette in bescherming. "Als we het over die 2e gele kaart hebben, moeten we het volledige verhaal vertellen. Net daarvoor had Neymars tegenstander een overtreding gemaakt. De 4e scheidsrechter stond daardoor nog altijd op het veld, maar er werd gewoon voortgespeeld. Dat had ik nog nooit gezien."

"Oké, die 2e gele kaart had Neymar kunnen vermijden. Maar ik begrijp hem wel. Hij was geïrriteerd door de hele situatie van daarvoor. Zijn tegenstander had geen geel gekregen. Het is menselijk dat Neymar boos was. De hele situatie was eigenlijk bizar."

Naast de rode kaart kregen de toeschouwers ook 7 goals te zien tussen PSG en Bordeaux: 4-3. PSG telt nu een bonus van 13 punten op eerste achtervolger Marseille, dat zelf verloor tegen Nantes (1-3).