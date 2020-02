Safety Totem in Harelbeke: "Dit kan echt een meerwaarde zijn"

"Bij de UCI naar voren brengen als mooi voorbeeld"

Veiligheid op de fiets werd vorig jaar na een reeks incidenten een zeer belangrijk onderwerp in het peloton. Op de voorstelling van de E3 BinckBank Classic werd een nieuw soort signaalpalen geïntroduceerd om de renners voor gevaren te waarschuwen.

"Ook voor mij is het een verrassing", vertelt bondsvoorzitter Tom Van Damme over de innovatie. "Het is fantastisch dat de organisatie met veiligheid bezig is, zoals wij dat ook met de UCI en Belgian Cycling doen."

"Dit kan echt een toegevoegde waarde zijn. De "security totem" is niet alleen een stootkussen, maar is ook vrij hoog en is van ver zichtbaar. Het kan ook echt een goeie preventieve zet zijn. We zullen dit van zeer dichtbij volgen. Als het een succes is, waarom zouden we dat dan niet in alle wedstrijden naar voren brengen?"

Wordt dit dan de norm in alle koersen? "We zijn nog altijd België. We zullen het in elk geval bij de UCI naar voren brengen als mooi voorbeeld van hoe de veiligheid kan verbeteren. Ik denk dat we dan alle kansen moeten aangrijpen om dat in uitvoering te brengen."

"In ons land is de verkeersdensiteit zeer groot. Het straatmeubilair wordt elke dag aangepast en uitgebreid. Dit kan inderdaad een laboratorium zijn voor het buitenland, waarom niet?"

"Als voorzitter van de UCI-wegcommissie zal ik het alleszins meenemen naar de vergadering van volgende week. Dit kan echt een meerwaarde zijn, ook voor de grote organisatoren."