Wijnants: "Seizoen Hazard bij Real lijkt voorbij, het EK is koffiedik kijken"

"Hazard is geen recidivist wat blessures betreft, hij heeft gewoon pech gehad"

Het gebeurde afgelopen zaterdag in minuut 67: Eden Hazard, die net zijn rentree vierde bij Real Madrid, stapt hinkend van het veld in de wedstrijd tegen Levante. Na de wedstrijd werd al snel duidelijk dat het om een nieuwe blessure ging. Stef Wijnants liet voor ons zijn licht schijnen over de situatie rond Hazard, die dit seizoen blessuregevoeliger lijkt dan ooit. “Het begon in augustus, toen Hazard niet aan het seizoen kon beginnen door een spierblessure. Dat kan elke voetballer wel eens overkomen. In november tegen PSG kreeg hij dan een trap van Meunier tegen zijn enkel, maar dat stond dus volledig los van zijn eerste blessure. Hij is dus geen recidivist wat blessures betreft, hij heeft gewoon pech gehad.”

“Hij was meer dan 80 dagen uit competitie door die blessure. Tegen Levante raakte hij zaterdag dan opnieuw aan die enkel geblesseerd, weliswaar op een andere plaats. Nu hoor ik dat hij misschien te snel teruggekeerd zou zijn, dat betwijfel ik. Hazard trainde al een tijdje mee met de groep, maar toch bleef Real voorzichtig. Het hield hem nog uit de wedstrijdselecties. Maar dat die enkel gevoelig is, dat is nu wel duidelijk.”

Collega-Rode Duivel Thomas Meunier raakte Hazard ongelukkig op zijn enkel in de groepsfase van de Champions League.

"Hazard kan brengen wat Real dit seizoen nog mist"

Real kon dan misschien nog niet veel plezier beleven aan Hazard, de prestaties in de competitie waren wel goed. “De plaats bovenaan in La Liga heeft Real natuurlijk voornamelijk zonder Hazard behaald. Nadat Hazard uitgevallen was, hebben ze een reeks neergezet van 11 competitiewedstrijden zonder nederlaag.” “Dat hebben ze vooral te danken aan Karim Benzema, die opnieuw heel bepalend is met doelpunten en assists, en Thibaut Courtois, die de Real-verdediging dit seizoen opnieuw op de rails heeft gekregen, met amper 17 tegengoals in La Liga”, stelt Wijnants vast. “Maar ondanks de goede prestaties in de competitie missen ze duidelijk wel offensieve flitsen, snelheid en diepgang. Ze missen een echte Galactico, iemand met sprankelende acties zoals Hazard, want dat is toch waarmee Real in het verleden geschiedenis wist te schrijven. Als Real aan het einde van het seizoen ook een prijs wilt winnen, dan moeten ze dat sprankelende spel toch terugvinden, iets waar een fitte Hazard voor kan zorgen.”

Als Real aan het einde van het seizoen ook een prijs wilt winnen, dan moeten ze dat sprankelende spel toch terugvinden, iets waar een fitte Hazard voor kan zorgen.

"Hij heeft nog wel wat krediet bij de fans"

Links en rechts beginnen er in Madrid al twijfels te rijzen rond de toptransfer van afgelopen zomer. Is de perceptie zich stilaan tegen de Rode Duivel aan het keren? "Dat denk ik niet", stelt Wijnants gerust. “Hij begon natuurlijk niet goed aan het seizoen. Toen hij terugkwam uit vakantie met enkele kilo’s te veel, was er wel wat scepsis bij de fans. Toen hij vervolgens speelklaar geraakte, toonde hij zich wel, met een doelpunt en wat assists, maar het moest eigenlijk nog allemaal beginnen."

"Dan volgde in november plots die schop van Meunier. Iedereen kon wel zien dat hij op het moment van die blessure fit was en naar een goede vorm toegroeide. De momenten dat hij fit was dit seizoen gebeurde er ook altijd wel iets als hij aan de bal was. Daarom wordt hij bij de fans nog niet als een tekortkoming beschouwd. Hij heeft nog krediet."

In oktober scoorde Hazard tegen Granada zijn eerste en voorlopig ook enige doelpunt voor Real Madrid.

Over het EK: "Hazard is één van de onmisbare spelers"

Met Euro 2020 in het vooruitzicht beginnen sommige Belgische voetbalfans stilaan nerveus te worden. Ook bondscoach Roberto Martinez liet verstaan dat hij zich zorgen maakt. Ziet Stef Wijnants het nog goed komen voor de aanvoerder van de Rode Duivels? “Dat is koffiedik kijken. Als ze ervan uitgaan dat hij ten laatste half mei opnieuw fit is, dan heeft hij nog een maand om fit te geraken voor het EK. Maar dan heeft hij natuurlijk wel een dik halfjaar geen competitieritme meer opgedaan. Hoe zal zich dat uiten? Misschien zal hij dan wel fitter zijn dan de rest van de spelers, maar dat weten we niet.” “Wat we natuurlijk wel weten: als Hazard niet fit zou raken tegen het EK, dan is dat een groot probleem. Hij is niet enkel de kapitein, maar ook de speler die de tegenstanders angst inboezemt. De vervangers op zijn positie zijn ook goede spelers, maar niet van datzelfde niveau. Ik snap dan ook de bezorgdheid wel van Roberto Martinez, want hij is gewoon één van de spelers die onmisbaar zijn.”