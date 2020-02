Speel mee met de Sporza Wielermanager en word de winnaar van het voorjaar

Met de Sporza Wielermanager stel je een ploeg van 20 renners samen waarmee je wil scoren in de voorjaarskoersen. Er zijn punten te verdienen in 16 wedstrijden, van de Omloop Het Nieuwsblad tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Punten kun je verdienen dankzij de prestaties van jouw renners. Die krijgen punten als ze in de top 25 van een wedstrijd eindigen. Jouw kopman en de ploegmaats van de winnaar kunnen bonuspunten verdienen. De precieze puntenverdeling kun je lezen bij 'spelregels'. Voor elke wedstrijd moet je uit jouw 20 renners een team van 12 kiezen. De overige renners blijven op de bus. Je kunt voor elke wedstrijd onbeperkt wisselen tussen de bus en het team. Presteert een renner ondermaats? Je kunt tijdens het spel 4 transfers doen, maar je betaalt wel een belasting.

Registreer je met je VRT-profiel of via Facebook of Google

Registreren kan met je Sporza-profiel, maar ook met je profiel op Facebook, Google+ of Windows Live. Het Sporza-profiel is datgene waarop je nieuwsbrieven ontvangt of waarmee je deelneemt aan wedstrijden.

Volg deze stappen op weg naar ultieme glorie:

De 16 koersen zijn een mengeling van Monumenten, kassei- en klimklassiekers. Stel dus een evenwichtig team samen en kies voor elke wedstrijd uit je 20 renners.

In elke wedstrijd verdient de top 25 punten. Jouw kopman en de ploegmaats van de winnaar krijgen bonuspunten.

Niet tevreden over één van je renners? Gooi hem van jouw bus. Maar let op: je kunt maar 4 transfers doen én je moet op elke transfer een belasting betalen.