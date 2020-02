Prijs van Strijdlust, mascotte en "Safety Totems" in E3 Harelbeke

Het laatste plekje werd aan het Franse Vital Concept - B&B Hotels geschonken, de ploeg van de Belgen Jonas Van Genechten, Kris Boeckmans en Bert De Backer. De parcourswijzigingen van 63e editie zijn eerder beperkt, enkel de Kanarieberg wordt als derde heuvel van de dag opnieuw opgenomen in de omloop.

Mascotte en Prijs van de Strijdlust

Verder pakte koersdirecteur Philippe Vermeeren uit met enkele nieuwigheden. Zo worden een Prijs van de Strijdlust en een heuse koersmascotte ingevoerd.





"Je ziet zulke mascottes steeds meer. We zijn nog op zoek naar een naam en hebben daar een wedstrijd met de regionale televisiezender WTV-Focus aan verbonden."



"We pakken dit jaar ook uit met een Prijs van de Strijdlust. Via een poll kunnen fans op 60 kilometer van de finish bepalen welke renners zich het meest strijdvaardig toonden", liet Vermeeren weten.