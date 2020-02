"Dat de VAR niet ingrijpt bij fouten, is stilaan een redelijk ergerlijke trend geworden"

"Bij Club Brugge is het gewoon al een aantal weken veel minder"

Charleroi bleek een ploeg die pas na de rust doorhad dat het 1-0 achterstond van in de openingsminuut. Het ging pas in de tweede helft beter voetballen en het kreeg toen ook wat kansen.

De wedstrijd tussen Club Brugge en Charleroi was zoals het weer, zei Club-trainer Philippe Clement achteraf. Slecht dus, want iedereen weet dat het geweldig regende, een beetje hagelde en heel hard waaide.

"Het is als voetballer geen vrolijk vooruitzicht om tegen fenomeen Clinton Mata te moeten spelen"

Voorin blijft Clement zoeken naar een spits in vorm die het verschil kan maken, die een keer kan scoren. Krmencik doet dat bijvoorbeeld nog niet. Diatta is er niet, dat is ook een aderlating.



De anderen voetballen vooral tegen zichzelf. Percy Tau, bijvoorbeeld, die toch goed aan het seizoen begonnen was. De jonge De Ketelaere speelt nu ook even wat minder, wat niet onlogisch is. Openda brengt weinig bij als hij dan toch speelkansen krijgt. En Dennis is intrinsiek de beste van allemaal, maar hij is heel wisselvallig. Zijn rendement is nog niet al te groot.



Gelukkig voor Club zijn ze achteraan wel op niveau. Clinton Mata is intussen gewoon een fenomeen, moet ik zeggen. Het lijkt me zeer ontmoedigend om 's morgens op te staan als voetballer en beseffen dat je tegen Mata moet spelen. Dat is geen vrolijk vooruitzicht. Doelman Mignolet is in elke wedstrijd dan weer goed voor een redding die Club in deze moeilijke periode voor puntenverlies behoedt.

Want dat is het goede nieuws voor Club Brugge: AA Gent swingt op dit moment en maakt een karrevracht aan doelpunten, maar de voorbije 5 competitiematchen heeft het maar 2 punten goedgemaakt op Club.