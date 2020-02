Kalendermanager: "2 maart was enige optie voor Virton-Beerschot"

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verklaarde het bewuste competitieduel vorige vrijdag nietig.

De Pro League liet daarop weten dat de replay op maandag 2 maart zal plaatsvinden. Vlak na de slotspeeldag van de reguliere competitie in 1B dus, tot ergernis van onder meer Westerlo. Beerschot kan die replay immers aanvatten met voorkennis van de resultaten van de 28e speeldag.

Kalendermanager Van Brantegem laat vandaag weten dat de gekozen datum de enige optie was. Aangezien alle wedstrijden van de slotspeeldag op vrijdag 28 februari plaatsvinden, kon een midweekmatch tijdens de krokusvakantie niet.

"Er moeten namelijk twee volledige rustdagen tussen de wedstrijden zitten. Beerschot speelde op zondag, dus was het niet mogelijk om Virton-Beerschot af te werken voor de 28e speeldag", aldus Van Brantegem.

Er werd ook bekeken of de slotspeeldag uitgesteld kon worden. "Maar het is krokusvakantie en in overleg met de federale politie was dat niet mogelijk", zegt de kalendermanager.

En dus was de eerste vrije datum maandag 2 maart. "Daarvoor werd een akkoord bekomen met de politiezone Gaume. Daardoor kunnen de finalewedstrijden behouden worden op 8 en 14 maart, zodat de clubs en ordediensten voldoende tijd hebben om deze voor te bereiden."

Of de replay ook effectief op 2 maart zal worden afgewerkt, moet nog blijken. Zowel Virton als Westerlo beloofden de nietigverklaring aan te vechten bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Die beroepsprocedure werkt opschortend.