Milwaukee in recordtijd naar play-offs, LeBron en Davis trekken Lakers over streep

Milwaukee kwam gisterenavond zelf niet in actie, maar plaatste zich voor de play-offs door het verlies van Washington in Chicago (126-117). Daardoor kunnen de Bucks na 56 van de 82 wedstrijden niet meer uit de top 8 van de Eastern Conference vallen.

Nooit eerder was een ploeg zo snel gekwalificeerd voor de play-offs. Het vorige record stond op naam van Golden State, dat in 2016 en 2017 zeker was van de nacompetitie na 58 wedstrijden.

Milwaukee Bucks, het team rond de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo, won dit seizoen al 48 keer en leed nog maar 8 nederlagen. Goed voor een winstpercentage van 85,7 procent.

Ter vergelijking, de LA Lakers voeren de Western Conference aan met 43 overwinningen en 12 nederlagen (78,2%). Ze wonnen gisterenavond de clash tegen Boston met 114-112, met dank aan hun topspelers Anthony Davis (32 punten, 13 rebounds) en LeBron James (29 punten, 9 assists). Jasyon Tatum blonk met 41 punten uit bij de Celtics.