Olympisch Comité: "Voorbereiding van de Spelen gaat gewoon door"

De organisatie benadrukt dat ze de netelige situatie permanent opvolgt: "Tokio 2020 zal alle maatregelen onderzoeken die nodig worden geacht. We hebben het volste vertrouwen in de autoriteiten. Zij zullen het nodige doen om de situatie aan te pakken. De voorbereidingen van de Spelen gaan gewoon door."

Wat met de vlam?

Het virus brengt ook de reis van de olympische vlam naar Tokio in de moeilijkheden. Het vuur zou op 12 maart in het historische Olympia ontstoken worden, om dan aan de lange reis naar Tokio te beginnen.

Sakis Vassiliadis, de directeur van de fakkelloop: "We doen alles wat menselijk mogelijk is om problemen te vermijden. We blijven ook in contact met de Griekse minister van Volksgezondheid." Wat de precieze maatregelen zouden zijn, liet Vassiliadis niet weten.