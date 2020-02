Weduwe van Kobe Bryant houdt speech: "Hij was de MVP van zijn dochters"

In Los Angeles werd vandaag nog eens stilgestaan bij het overlijden van Kobe Bryant tijdens een indrukwekkende ceremonie.

Onder meer Michael Jordan, Magic Johnson en Shaquille O'Neal tekenden present.

Vanessa Bryant, de weduwe van Kobe Bryant, nam het woord. Ze noemde haar echtgenoot haar "soulmate".

"Hij was mijn alles", zei ze over de man die ze op haar 17e leerde kennen.

"De wereld zag Kobe als een basketballegende, maar hij was mijn beste vriend en mijn beschermer."

"Hij was ook een geweldige echtgenoot en vader. Hij was de MVP van onze dochters."

"Onze dochter Gianna was zo'n lieve persoonlijkheid. Haar lach was als de zon. Ik kan me geen leven zonder haar inbeelden."