Nina Derwael neemt deel aan de Wereldbekermanche in Tokio

In een persbericht van de federatie staat dat 11 gymnasten in de running zijn voor een plaats in het olympische vrouwenteam.

6 nemen deel aan de International Gymnix in Canada, van 6 tot 8 maart: Stacy Bertrandt, Maellyse Brassart, Margaux Daveloose, Fien Enghels, Lisa Vaelen en Jade Vansteenkiste.

Senna Deriks neemt in Stuttgart deel aan de manche van de Wereldbeker op 21 en 22 maart. Ze is reserve voor de wedstrijd in Tokio (4 en 5 april), waar Nina Derwael wel op het toneel zal verschijnen. De Wereldbeker in Doha laten de Belgen schieten.

De Belgische turnmeisjes plaatsten zich begin oktober voor de Olympische Spelen in Tokio, op het WK turnen in Stuttgart.

De Belgische ploeg eindigde op de 10e plaats met in totaal 161.238 punten. De ploeg bestond uit Nina Derwael, Maellyse Brassart, Jade Vansteenkiste, Margaux Daveloose en Senna Deriks.