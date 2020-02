"KVK had strafschop moeten krijgen, goal van Club terecht goedgekeurd"

Het Refereeing Department van de KBVB heeft het werk van de (video)scheidsrechters op speeldag 27 onder de loep genomen. Maar bij een fase had het een andere beslissing verwacht. KV Kortrijk had in de 2e helft een penalty moeten krijgen tegen Genk.

KV Kortrijk had strafschop moeten krijgen voor fout op Mboyo

KV Kortrijk verloor vrijdagavond in eigen huis met 0-1 tegen Racing Genk, maar die match had anders kunnen lopen. Na de partij was onder anderen KVK-trainer Yves Vanderhaeghe verbaasd dat zijn ploeg geen penalty had gekregen voor de fout op Mboyo in de 51e minuut. Het Refereeing Department bekeek de fase en geeft Vanderhaeghe gelijk. "Kouassi (Genk) probeerde de bal te spelen, maar reageerde te laat en raakte het linkerbeen van Mboyo. De scheidsrechter besliste om verder te spelen en de VAR volgde de beslissing. Het Refereeing Department had een strafschop verwacht en een VAR-interventie."

VAR mocht inderdaad niet tussenkomen bij goal van Balanta

Ook over enkele fases in de match tussen Club Brugge en Charleroi werd er nadien nog stevig nagekaart. Zo moest volgens sommigen de winnende goal van Balanta afgekeurd worden omdat er in de fase voorafgaand aan het doelpunt een fout werd gemaakt door Club-speler Dennis. Dit is het oordeel van het Refereeing Department: "De scheidsrechter en zijn assistent hadden deze actie moeten bestraffen. Deze aanvallende actie leidde tot een scoringsmogelijkheid, maar aan het einde van deze aanval werd de bal uit het strafschopgebied getrapt door een speler van Charleroi. Club Brugge speelde de bal nadien ook nog eens achteruit zodat er een nieuwe aanval begon. En het is die aanval die leidde tot het doelpunt van Balanta." "De VAR mag niet ingrijpen voor een niet gefloten overtreding die leidt tot een doelpunt als die overtreding geen deel meer uitmaakt van de aanvallende fase die rechtstreeks tot het doelpunt leidt." "Het Refereeing Department had dus wel een vrije trap verwacht voor de duwfout van Dennis, maar de niet-interventie van de VAR was correct."

In diezelfde match vond Charleroi dat het ook recht had op een strafschop na een fout van Deli op Mamdou Fall. De scheidsrechter ging er niet op in en wordt gesteund door het Refereeing Departement. "Fall voelt het contact en valt neer. Omdat er geen duidelijke fout is, laat de scheidsrechter spelen." "Het was de correcte beslissing van de scheidsrechter, het Refereeing Departement verwachtte geen VAR-interventie."

De rode kaart en de strafschop in Anderlecht-Eupen waren correct