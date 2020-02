Dirk Geeraerd wil Waasland-Beveren redden: "Dit gaat over leven en dood"

"Het is een beetje mijn lot", vertelde Geeraerd op zijn eerste persconferentie als interim-trainer. "Ik wou absoluut mijn verantwoordelijkheid nemen in de huidige situatie. Voor het bestuur was het moeilijk om op zo'n korte termijn nog iemand nieuw binnen te halen. Iemand die de club, de spelers en de competitie misschien niet kent."

"Ze zijn hier altijd correct geweest met mij, dus ik wou dit doen. Het is me gevraagd, niet opgedrongen. Het gaat over veel meer dan over degradatie. Het gaat over leven en dood en over de toekomst van deze club. Zal ik er later spijt van hebben? Misschien, maar ik durf het en ik doe het. Hopelijk kan ik het tij nog keren."

"De kleedkamer is niet dood. De mentaliteit is er. Dat geeft vertrouwen. Als dat er niet is, weet je dat het niets wordt. Ik geloof nog altijd in deze spelers en ik wil ze niet in de steek laten."

De spelers hadden normaal vandaag vrij, maar Geeraerd gaf toch al een training. "De ernst van de situatie is duidelijk. Wie vandaag niet snapt dat hij hier moest zijn, die snapt het voetbal niet. Er resten nog maar 20 dagen. We mogen daarna nergens spijt van hebben."

Waasland-Beveren moet minstens een punt pakken, anders is het voorbij. "Ik pak liefst nog meer punten. Als we geen enkel punten pakken, verdienen we het niet om in 1A te blijven. Dan zouden we 8 keer op een rij verliezen. Dan is degradatie een zeer simpele eindconclusie."