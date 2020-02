"Club Brugge is bergaf aan het rijden en bij Gent gaat het bergop"

In aflevering 25 van de tribune ontvingen we vandaag de vaste cocommentator van Sporza Radio en voetbalanalist, Eddy Snelders, en Sporza-collega Tom Boudeweel. Het zal u dan ook niet verrassen dat het met deze twee voetbaldieren vooral over, u raadt het nooit, voetbal ging.

In deze aflevering hoort u ook:

Waarom Eric Abidal beter niet tegen de kar van Lionel Messi was gereden

Welke emoties Remco Evenepoel losmaakt bij Tom Boudeweel

Of we ons nu echt zorgen moeten maken over Eden Hazard

Waarom Michel Wuyts nooit meer 'neen' zegt wanneer hem gevraagd wordt of Remco Evenepoel een bepaalde koers kan winnen

Of het nog ooit goed komt tussen Bölöni, Preud'homme en de voetbaljournalisten

Zware opdracht voor Club op Old Trafford

Club Brugge moet in de Europa league op donderdag naar Manchester United en dat wordt volgens Tom Boudeweel geen gemakkelijke opdracht. "De vraag is natuurlijk hoe United voor de dag komt. Als je zoals vorige week Bruno Fernandes en Fred nog kan inbrengen, dan zie je toch een ander team." "Zeker in de tegenaanval gaat het dan zo snel en technisch vlot. Ook met de jonge Greenwood die een knap doelpunt maakte tegen Watford. Dus als zij allemaal meedoen, wordt het heel moeilijk." "De uitslag op zich is niet goed, met dat weggeefdoelpunt, anders was je toch met een ander gevoel kunnen afreizen naar Old Trafford", gaat Eddy Snelders verder. "Zoals de vorige verplaatsingen naar Real en PSG. Maar Club Brugge is op zich al minder dan in die periode en Man. United speelt thuis. Gemakkelijk zal het zeker niet zijn." Ook vindt Snelders dat Brugge eigenlijk nog goed weggekomen is in de heenwedstrijd. "Het was kuchen en puffen om het gelijkspel over de streep te trekken. Na de wedstrijd hoor je wel “We hadden misschien meer verdiend”, maar dan zeg ik: neen!" "In balbezit waren ze minder en er was sowieso minder balbezit voor Brugge. Je maakt een lucky goal en je krijgt een unlucky goal tegen. Maar globaal gezien kan je toch niet zeggen dat je de match op punten hebt gewonnen."

Veel scorend vermogen bij Gent

Ook voor AA Gent lijkt de 1-0 uit de heenwedstrijd ophalen link. "Je hebt een dubbele uitgangspositie", zegt Boudeweel. "Ten eerste moet je 2 keer scoren EN je moet de 0 proberen te houden en Roma heeft dit weekend 4 keer gescoord." "Maar anders dan bij Club Brugge heb je er een ander gevoel bij. Zoals Eddy zegt, is Club Brugge heel sterk begonnen aan het seizoen en is nu wat bergaf aan het rijden en bij AA Gent heb je toch het gevoel dat het bergop gaat." "Daar zit meer het frivole in. En wat AA Gent betreft: zij kunnen een doelpunt maken. Ze hebben David, Depoitre…en ze hadden Jaremtsjoek. Als je de doelpunten van die spitsen optelt, kom je aan een groot aantal. En dat is het verschil met Brugge, waar enkel verdedigers en de middenvelders doelpunten maken. Dus denk je: het zit er

misschien nog wel in." Volgens Eddy Snelders zal ook het thuisvoordeel een rol spelen. "Gent is thuis zeer moeilijk te kloppen. Het elftal is ook in de breedte heel sterk, ze hebben vertrouwen en ze spelen thuis. Maar tegen een Italiaanse ploeg er twee maken en geen tegen krijgen dat is niet zo evident."

Spannende titelstrijd voor de boeg

Zowel Boudeweel als Snelders is ervan overtuigd dat de titelstrijd nog spannend wordt . Zeker omdat de punten nog gehalveerd worden. "Gent heeft dat frivole en bij Club is het meer wat zwoegen. De bepalende spelers zijn ook wat uit vorm. Vanaken heeft wel fantastische doelpunten gemaakt tegen Anderlecht, maar daarna is hij ook verzopen in de modder die momenteel heerst op de velden." Eddy Snelders treedt bij, maar nuanceert: “Het is wel zo dat je moet afwachten. Er is een stillere periode waarin de Brugse spelers wat kunnen recupereren en het zal belangrijk zijn om fris aan die play-offs te beginnen, want op dit moment zie je dat het moeilijk wordt." "Er zijn weinig ideeën, een druk programma, veel dezelfde spelers, de beker…Je wil alles winnen en dan moeten er veel wedstrijden gespeeld worden en er zijn verschillende spelers die uit vorm zijn." "Alleen moet je de schade proberen te beperken. In puntenaantal is dat tot nu toe redelijk gelukt, want niet goed spelen en veel punten halen is ook belanrgijk. Ook met wat geluk, maar dat dwing je af. Maar hoelang gaat dat duren?"