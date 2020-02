Westerlo stapt samen met Virton naar het BAS voor Virton-Beerschot

De procedureslag brengen kopzorgen mee voor de kalendermanager. "Het BAS kan vrij snel beslissingen nemen. Het is niet zo'n moeilijk dossier en dus zal een finaal vonnis geen maanden op zich laten wachten", zegt Van Hove. "Maar ik verwacht niet dat er een uitspraak over zal zijn voor het einde van de reguliere competitie. Het kan dat de finalewedstrijden nog worden uitgesteld. Maar het BAS zal wel inzien dat er een vonnis moet zijn zodat de finalewedstrijden nog vóór play-off 2 gespeeld kunnen worden."

"We sluiten ons aan bij Virton en trekken samen naar het BAS om deze beslissing aan te vechten", licht algemeen directeur Wim Van Hove toe. Westerlo zal in die procedure vrijwillig tussenkomen als belanghebbende partij. "Het is jammer dat deze competitie opnieuw geen sportieve afloop zal kennen en voor een rechtbank beslist zal worden."

Beerschot haalt daar voordeel uit, want het krijgt een nieuwe kans op drie extra punten die Beerschot de periodetitel kunnen bezorgen. Westerlo heeft zo zijn lot niet meer in eigen handen en na overleg met het bestuur van Virton (gisteren speelden beide teams tegen elkaar) stappen beide ploegen naar het BAS.

"Ik kan niet geloven dat men deze doos van Pandora opent"

De beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep sloeg bij Westerlo in als een donderslag bij heldere hemel. "Niemand had die uitspraak zien aankomen. En dat heeft onze voorbereiding op de match tegen Virton ook grondig verstoord."

"Gelukkig pakken we de drie punten, waardoor we in de running blijven voor de tweede periode. Daardoor loont het ook de moeite om op procedureel vlak de strijd aan te gaan", zegt Van Hove, die ook nog bekijkt of de beslissing van de Pro League om Virton-Beerschot op 2 maart te spelen kan aangevochten worden.

Behalve de timing van de beslissing vreest Westerlo ook dat een gevaarlijk precedent is geschapen. "Iedere ploeg kan nu een klacht indienen tegen een scheidsrechterlijke beslissing. Ik kan niet geloven dat men deze doos van Pandora opent."