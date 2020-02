Waasland-Beveren neemt in volle degradatiestrijd afscheid van Mercier

Met 0 op 15 oogde het rapport de laatste weken wel erg mager voor Waasland-Beveren. Dat de club nu ook laatste staat in het klassement was de druppel voor het bestuur. "Deze beslissing is genomen na een dag vol evaluatiegesprekken", klinkt het.

Gisteren ging Waasland-Beveren met 4-0 de boot in op KV Mechelen. "De clubleiding was niet te spreken over de manier waarop die match werd aangevat en afgewerkt en moest reageren. De meegereisde fans kregen allesbehalve waar voor hun geld."

Dirk Geeraerd neemt nu over. "Er moet opnieuw meer vuur in de ploeg komen om de laatste 3 finales te spelen. We moeten strijden om op het hoogste niveau te blijven. Geeraerd kent het huis zeer goed. De enige weg is vooruit. Het geloof is er nog, maar het is nu tijd om het te doen."

De club neemt niet alleen afscheid van Mercier, ook conditietrainer Jérémy Zaremba werd ontslagen. Mercier was al de 2e trainer van Waasland-Beveren dit seizoen. Hij volgde op 30 augustus Adnan Custovic op.