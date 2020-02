Landskampioen Maaseik verliest 1e play-offmatch, Aalst en Roeselare winnen

In deze kwalificatieronde voor de Final Four wordt er volgens een "best-of-3" gespeeld. De ploeg die twee matchen wint, stoot door. Voor Maaseik wordt die opdracht na de eerste speeldag al iets moeilijker. Het moet zijn twee thuismatchen winnen na het verlies in Menen. Daar werd het 3-2.

Roeselare versloeg Gent wel vlot met 0-3 (23-25, 20-25 en 15-25). En leider Aalst won bij Borgworm, al liet het wel een set liggen: 1-3. Achel haalde het met 3-0 (25-23, 25-23, 25-22) van Haasrode Leuven.