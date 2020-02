Lokeren-trainer Vreven: "Met 3 rolletjes tape naar Roeselare gekomen"

Na twee keer op voorsprong gekomen te zijn (0-1 en 1-2) beëindigde Lokeren de partij in Roeselare met een 2-2-gelijkspel.

In penibele omstandigheden vierde en koesterde Lokeren dat punt - en vooral de prestatie - als een trofee.

"Voor ons vertrek naar Roeselare stonden ons al 300 supporters op te wachten in Lokeren", vertelt trainer Stijn Vreven.

"Vanavond heb ik ervaren wat het Sporting Lokeren-gevoel is: samenhorigheid, geloof, professionaliteit en steun."

"Ik heb het grootste respect voor wat de spelers en fans hier samen gedaan hebben. Als ik mijn gevoel momenteel in 1 woord moet omschrijven is dat: trots. Echt, chapeau!"

"Niemand heeft op het veld aan de financiële problemen gedacht. We hadden er wel een hele week over gesproken, want we zitten in de shit. (Tegen de journalist:) Stel je voor dat jij niet betaald zou worden, dan is dat niet leuk en draag je dat mee."

"Maar vanaf het moment dat we op het veld kwamen, hebben we de knop omgedraaid en wilden we presteren, puur voor de supporters."

"Als je dan dit laat zien, dan doe ik daar mijn pet voor af. Dankzij onze supporters hebben we dit op de mat kunnen leggen. We hadden zelfs kunnen winnen. Jammer genoeg is dat niet gelukt, maar we zijn absoluut niet dood!"