Stijn D'Hulst en Civitanova winnen beker ten koste van Vital Heynen

Civitanova en Perugia maakten er een thriller van in de finale. Met 34-36 in de vierde set dwong de ploeg van Vital Heynen nog een tiebreak af, maar daarin maakte Civitanova het af. Stijn D'Hulst mocht invallen als spelverdeler in de bekertriomf.

Civitanova is binnenkort de tegenstander van Roeselare in de kwartfinales van de Champions League. De Italiaanse club is aan een opmerkelijke reeks bezig: het won achtereenvolgens de Italiaase titel, de Champions League, het WK voor clubs en nu ook de Italiaanse beker. Het is al de zesde keer dat Civitanova de beker wint.