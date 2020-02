BEAT Cycling vist Stefano Museeuw op: "Weer een Museeuw in peloton"

Team Monti zou talenten opleiden voor Deceuninck-Quick Step, maar financieel raakte het plaatje niet rond en dus ging ook de deal met Patrick Lefevere niet door. Dat was een fikse streep door de rekening van Stefano Museeuw, die geen ploeg meer had voor 2020.

Maar na lobbywerk van vader Johan kan Stefano nu terecht bij BEAT Cycling. "Uiteraard is de naam Museeuw interessant voor een ploeg die in België koerst. Dit jaar krijgt Stefano de kans om zich te bewijzen. Wie weet zet hij volgend jaar mee de stap naar de ProSeries en rijdt er weer een Museeuw mee in het profpeloton", zegt directeur Geert Broekhuizen.

De 22-jarige Museeuw wil de kans met twee handen grijpen. "Ik wil me overal tonen: meegaan in een ontsnapping, zo dicht mogelijk eindigen of de sprint aantrekken voor de ploeg. Ik ben heel blij met deze kans. Met mijn achtergrond als veldrijder is het niet verwonderlijk dat ik uitkijk naar de gravelkoersen."