Lecce buist Giannelli Imbula en stuurt hem terug naar Stoke City

Begin 2016 betaalde Stoke City een clubrecord voor Imbula. Het legde 24 miljoen euro op tafel, maar het werd een floptransfer. Voor Stoke maakte hij 2 doelpunten in 28 wedstrijden. Zijn laatste match voor de club dateert al van 8 maart 2017.

In het seizoen 2017-18 speelde hij op uitleenbasis voor Toulouse. Vorig seizoen werd Imbula gehuurd door het Spaanse Rayo Vallecano. In de Serie A kwam hij dit seizoen in drie wedstrijden in het seizoensbegin niet verder dan 129 minuten.