Veldrijdster Kim Van de Steene zet stapje terug: "Het werd te zwaar"

Vorig seizoen was Kim Van de Steene een van de revelaties in het veld met winst op de Koppenberg en in Boom, maar daarna botste ze op een muur. Ze werd getroffen door een depressie en klauterde daar langzaam weer uit. In oktober won ze nog de Kermiscross, maar daarna bleven de grote resultaten uit.

"In samenspraak met de ploegleiding heb ik besloten om mijn contract bij Tarteletto-Isorex open te breken", laat Van de Steene nu weten. "Het zware programma, de dubbele weekends, de verre verplaatsingen, ... Het woog allemaal te zwaar op mijn gezondheid en op mijn gezin."

"We gaan in een goede verstandhouding en met wederzijds begrip uit elkaar. Ik heb met veel plezier de voorbije drie seizoenen gestreden voor deze ploeg. Ik wil iedereen echt bedanken voor de fijne periode in mijn leven."

Helemaal stoppen doet Van de Steene niet. "Volgend seizoen doe ik het rustiger aan, in functie van mijn gezin en mijn werk."