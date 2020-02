Indiase bouwvakker "breekt" wereldrecord van Bolt met hulp van 2 buffels

De buffelracer Srinivas Gowda wordt de Indiase Usian Bolt genoemd. Hij legde eerder deze maand 100 meter af in 9"55 seconden, 3 honderdsten sneller dan de recordtijd (9"58) van Bolt op het WK van 2009 in Berlijn. Hij deed dit echter in een Kambala-race mét de hulp van 2 buffels.