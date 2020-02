Remco Evenepoel domineert Algarve: "Hopelijk op een dag ook in het geel in Frankrijk"

"Ik heb super goed gereden"

"Mijn techniek op de tijdritfiets is heel goed en ik heb mij durven te "smijten" in de bochten. Dat zag ploegleider Tom Steels in de auto ook. Hij zei dat ik de bochten veel sneller nam dan andere jongens. De communicatie verliep bovendien perfect onderweg, het was gewoon een heel goede tijdrit."

"Vooral omdat Yves Lampaert zei dat het veel harder waaide dan vorig seizoen. Ik heb super goed gereden, ik kan niets anders zeggen. Het is ook een droom dat ik de wereldkampioen hier klop. Dat is te gek voor woorden."

Met een tijd van 24'07" pakte Evenepoel vandaag niet alleen de dag- en eindzege in de Ronde van de Algarve, hij snoepte ook het parcoursrecord af van Geraint Thomas met amper twee seconden. "Dat is wel heel gek", zei de jonge Belg meteen na zijn dubbele triomf bij Renaat Schotte.

"Hopelijk op een dag geel in Frankrijk"

Een eindzege in de gele trui, hoe voelt dat? "Geweldig. Hopelijk is het een voorteken, maar er is nog een heel lange weg te gaan. Ik moet gewoon hard blijven werken en hopelijk kan ik op een dag eens in de gele trui in Frankrijk staan."



Wat staat er nu op het programma van Evenepoel, voor hij op 11 maart start in de Tirreno-Adriatico? "Ik ga nu vooral thuis rusten en trainen en dan nog eens het parcours van de Giro-tijdrit in Boedapest verkennen."



Is eindwinst in de Tirreno een doel? "Dat wordt afwachten. Het wordt een heel andere wedstrijd en we gaan er ook met een sprinttrein naartoe. Het zal een beetje zoals hier worden: zo weinig mogelijk tijd verliezen onderweg en dan volle bak knallen in de tijdrit. Ik ga mij maximaal voorbereiden, ik ben op de goede weg."