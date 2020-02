Duitser Francesco Friedrich boekt record met 10e wereldtitel bobslee

Friedrich was een klasse apart op het WK in eigen land. Met zijn remmer Thorsten Margis zette hij de concurrentie op meer dan anderhalve seconde. Zijn landgenoten Johannes Lochner en Christopher Weber eisten het zilver op, Oskars Kibermanis en Matiss Miknis uit Letland werden derde.

Voor vandaag moest Friedrich het record delen met de Italiaan Eugenio Monti, die verzamelde tussen 1957 en 1966 9 wereldtitels. Friedrich werd al wereldkampioen in de tweemansbob, de viermansbob en het gemengde team-onderdeel.