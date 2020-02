Ben Broeders evenaart zijn kersverse Belgische record polsstokspringen

Net als eerder deze week in Liévin ging Broeders op de All Star Perche, georganiseerd door ex-wereldrecordhouder Renaud Lavillenie, over 5,80 meter.

Sinds woensdag is Broeders zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, want daarvoor was precies 5,80 nodig. Hij verbeterde daarmee zijn eigen Belgische record met 5 centimeter.

Vandaag bevestigde Broeders die recordhoogte in Clermont-Ferrand. Hij klaarde 5,80 vlotjes bij zijn eerste poging. Daarna probeerde Broeders het op 5,87, maar dat was nog een beetje te hoog gegrepen.

De winst ging in Clermont-Ferrand naar de onvermijdelijke Armand Duplantis. De Zweedse wereldrecordhouder ging over 6,01 meter. Hij probeerde het drie keer op 6 meter en 19 centimeter in een poging om zijn een week oude wereldrecord te verbeteren, maar hij faalde drie keer.